Nucleare, Pichetto “Stupito dal voto negativo di parte dell’opposizione”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sul nucleare sostenibile c’è una legge delega in Parlamento e mi stupisce il voto negativo di una partedell’opposizione che ha una posizione pregiudiziale, vuole anche la decrescita felice quindi vuole un’Italia con un percorso un po’più povero sul futuro”. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con igiornalisti a Napoli a margine della seconda tappa della manifestazione “Da Fermi al futuro. Dialoghi sull’energia nuclearesostenibile”, ideata dal ministero in collaborazione con Unioncamere.

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