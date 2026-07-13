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Palermo, la premier Meloni partecipa al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

PALERMO (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Prefettura di Palermo per presiedere la riunione straordinaria del comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica: con lei il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il procuratore capo Maurizio De Lucia.
“A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro. Grazie alla magistratura e alle Forze dell’ordine per aver fermato la banda dei Kalashnikov. La legalità è la strada”, aveva scritto sui social la premier prima di atterrare nel capoluogo siciliano.
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