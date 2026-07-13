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Rifiuti, Barrile (Utilitalia) “Giubileo resti modello anche nella quotidianità”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione dei grandi eventi si mettono in gioco le risorse migliori che le nostre aziende gestori dei servizi di igiene urbana sanno mettere in campo, sia in termini tecnologici che di risorse umane. Il Giubileo non si ripete ogni anno, ma ci sono tanti momenti, soprattutto nelle città metropolitane, con grandi eventi: concerti, grandi adunate per questioni politiche, manifestazioni. E quindi le best practice della gestione dei grandi eventi possono diventare prassi, procedura, per i casi in cui la città sia particolarmente impattata”. Lo ha detto il Direttore Generale di Utilitalia, Annamaria Barrile, in occasione della presentazione alla Luiss a Roma dei dati dello studio, “Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. L’impegno di Ama e i risultati raggiunti”.
fsc/azn

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