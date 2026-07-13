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Rifiuti, Filippi (Ama) “Giubileo ci ha permesso di costruire meglio l’ordinario”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Giubileo ha permesso ad AMA di costruire le condizioni per poter affrontare, sempre in maniera ordinata, ancora una volta, eventi del genere, ma anche l’ordinario, perché lo straordinario ci ha aiutato a costruire meglio e a sviluppare l’ordinario”. Lo ha detto il Direttore Generale di Ama, Alessandro Filippi, in occasione della presentazione a Roma dei dati dello studio, condotto con la Luiss, “Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. L’impegno di Ama e i risultati raggiunti”.

xb1/fsc/azn

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