Sparatoria con agenti Ice nel Maine: uccisa una persona

(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa a Biddeford, nel Maine, in una sparatoria che ha visto coinvolti anche agenti dell’Ice. A renderlo noto è stato il presidente della Camera locale, Ryan Fecteau, spiegando che sul posto sono intervenuti la Polizia dello Stato e il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza per ricostruire l’accaduto, mentre si prevede anche l’apertura di un’indagine da parte dell’Fbi. Le autorità locali – citate da Cnn – hanno confermato il verificarsi di un’operazione di polizia nell’area, precisando che al momento non vi sono minacce per la popolazione, senza fornire ulteriori dettagli.

L’episodio arriva a meno di una settimana dalla morte di Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano ucciso da un agente dell’Ice durante un controllo stradale a Houston.