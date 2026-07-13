Ultime News

13 Lug 2026 Il destino si chiama Ponchielli: dall’America a Cremona per dirsi “sì”
13 Lug 2026 Studenti da tutta Italia per testare il campus cremonese del Politecnico
13 Lug 2026 Tanta Robba, gli organizzatori del Festival: “Non solo musica, ma acceleratore economico per la città”
13 Lug 2026 Cremo, Bonazzoli subito a segno: è il primo ad arrivare al centro Arvedi
13 Lug 2026 Omicidio di Crema, trovato nell’Adda un coltello: potrebbe essere l’arma del delitto
Nazionali

Spionaggio e sabotaggio, Francia denuncia attacchi informatici della Russia all’Ue. Germania convoca ambasciatore

(Adnkronos) – La Germania ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino per protestare contro una serie di attacchi informatici ai danni dell’Unione europea, mentre Ue e Regno Unito hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia in relazione agli attacchi. “Questa mattina abbiamo convocato l’ambasciatore russo al ministero degli Esteri in relazione ad attacchi informatici ostili”, ha dichiarato ai giornalisti una portavoce del dicastero tedesco. 

In mattinata cnhe la Francia aveva fatto sapere che nei prossimi giorni avrebbe convocato l’ambasciatore russo a causa della “vasta campagna informatica” lanciata da Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio in diversi Paesi europei, tra cui la Francia. “Imporremo sanzioni anche a nove individui e quattro entità responsabili di questa campagna informatica, orchestrata dai servizi di sicurezza dell’Fsb”, ha dichiarato Jean-Noel Barrot in un’intervista a BfmTv/Rmc. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...