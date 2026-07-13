Zes, Fontana “Bene apertura per Centro-Nord, aspettiamo convocazione ministro”





MILANO (ITALPRESS) – Riguardo la possibilità di introdurre la Zes al Centro Nord “sono molto contento, anche perché la stiamo chiedendo da qualche decina d’anni. Il fatto che sia stata presa in considerazione è una cosa molto positiva. aspettiamo con interesse la convocazione del ministro” delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli Stati generali della Space Economy a Milano.

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