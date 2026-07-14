Ultime News

14 Lug 2026 Caruccio Biondo: “Nè pro né contro a data center. Ma innovazioni non vanno fermate”
14 Lug 2026
Alcaraz, obiettivo Cincinnati: Carlos verso il ritorno in campo dopo l’infortunio
14 Lug 2026 Undicenne lasciato chiuso in auto si sente male per il caldo: denunciata la mamma
14 Lug 2026
Puglia, ‘Valore Acqua’, progetto di rigenerazione per tutelare falda della Murgia﻿
14 Lug 2026
Balogun dopo il caso della squalifica tolta ai Mondiali: “Prima ero felice, poi ho capito…”
Nazionali

Fabbri (Tor Vergata): “Con Torre Vergata e Villa Gentile riemerge storia periferia romana”

(Adnkronos) – “La giornata di oggi rappresenta la prima fase di un lavoro durato oltre tre anni. La grande scoperta che abbiamo fatto ci fa capire come il suburbio celi anche resti monumentali, che possono essere veicoli di riqualificazione dei nostri territori, di conoscenza e strumenti per una gestione più consapevole, partecipata e condivisa”. Lo afferma Marco Fabbri, docente e direttore del Maut – Museo archeologico universitario del territorio, in occasione dello svelamento, oggi a Roma, delle restaurate Torre Vergata e Villa Gentile, all’interno della quale è da oggi aperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio. 

“La posizione – in cui è ubicato – il Casale di Villa Gentile, dove sorge il nostro museo, è abbastanza atipica: insiste, infatti, su una villa romana. Oggi sappiamo che ingloba resti monumentali di una torre medievale, che è documentata da cartografie storiche risalenti al ‘500-’600 e che è circondata dalla periferia della città contemporanea. Pertanto, si tratta di un luogo dove poter raccontare la nostra storia e la storia delle persone che vivono, abitano e frequentano le zone di Tor Vergata e delle nostre periferie, che vengono attraversate senza nessuna consapevolezza della storia passata. In epoca romana, il sobborgo era densamente e fittamente popolato, come se fosse una metropoli contemporanea”, conclude. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...