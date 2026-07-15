Controlli della Polizia in centro città: 129 persone identificate, 31 veicoli fermati

Nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Cremona hanno presidiato con particolare attenzione le cosiddette “aree soggette a particolare tutela”, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori.

Il bilancio complessivo dell’operazione, condotta nell’arco delle ultime ventiquattr’ore, parla chiaro: sono state identificate 129 persone (di cui 54 stranieri) e sottoposti a verifica 31 veicoli. Tra i soggetti fermati 35 risultavano già gravati da precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, oltre che per violazioni in materia di stupefacenti e immigrazione.

L’intervento in centro: denunciato un ventiquattrenne

L’episodio più significativo della mattinata si è consumato nel centro cittadino. Durante il pattugliamento, gli agenti sono intervenuti in ausilio a una guardia giurata in servizio. L’operatore era stato avvicinato e pesantemente infastidito da due individui con atteggiamenti molesti e aggressivi.

All’arrivo delle Volanti, i poliziotti hanno riconosciuto uno dei due uomini, un cittadino rumeno di 24 anni, personaggio già ampiamente conosciuto per una lunga scia di reati contro la persona e il patrimonio. Dai controlli in banca dati è emerso che sul giovane pendeva un recente “Foglio di Via” con divieto di ritorno, firmato dal Questore di Cremona. Accompagnato negli uffici della Questura, il ventiquattrenne è stato denunciato a piede libero per l’inottemperanza al provvedimento.

Tensione nella notte in Piazza Roma.

Intorno alle tre, una chiamata al centralino della Questura ha segnalato una violenta lite verbale in corso in Piazza Roma. Giunti sul posto, i poliziotti si sono trovati di fronte a due persone in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.

I protagonisti della vicenda – un cittadino tunisino di quarant’anni con precedenti in materia di immigrazione e una cittadina dell’Europa dell’est di quarantasei anni con precedenti contro il patrimonio – sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Nei loro confronti è stato inoltre applicato l’Ordine di Allontanamento dall’area di Piazza Roma.

La violazione di questa misura farà scattare il DACUR (il cosiddetto Daspo Urbano).

Dalla Questura fanno sapere che l’attenzione rimarrà altissima. Le attività straordinarie e i pattugliamenti mirati proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni, sia nel capoluogo sia nel resto della provincia, per assicurare un presidio costante e visibile sul territorio.

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