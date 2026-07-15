Coltello a doppia lama nascosto in auto, nei guai 22enne

Prosegue l’attenta e costante attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza sulle strade cittadine e a prevenire episodi di microcriminalità. Nella serata del 14 luglio, intorno alle 21, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona sono stati impegnati in un servizio di pattugliamento lungo Viale Trento e Trieste.

Alla guida di una delle auto fermate c’era un giovane di 22 anni, che ha destato i sospetti dei militari. E’ seguita una perquisizione, da cui è spuntato un coltello a doppia lama della lunghezza complessiva di 20 centimetri.

I Carabinieri hanno proceduto all’immediato sequestro dell’arma bianca, mentre il 22enne, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

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