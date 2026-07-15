Investimenti regionali per la cultura: a Cremona oltre 52.000 euro per cinque progetti

“La cultura rappresenta una leva strategica per la crescita delle comunità e per la valorizzazione dell’identità dei nostri territori, promuovendo tradizioni, arte, storia e cultura. Le risorse stanziate da Regione Lombardia, attraverso l’Avviso Unico Cultura 2026, confermano la volontà di sostenere in modo concreto musei, archivi e sistemi bibliotecari, luoghi che custodiscono la nostra storia e contribuiscono quotidianamente alla diffusione della conoscenza”.

E’ il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura sul finanziamento approvato da Regione Lombardia.

Nel merito, per la provincia di Cremona sono stati destinati 52.393 euro a sostegno di cinque progetti nell’ambito di un investimento regionale che mette a disposizione complessivamente 1,7 milioni di euro per finanziare 101 iniziative dedicate ai musei, agli archivi e ai sistemi bibliotecari lombardi.

“Tra gli interventi finanziati”, ha spiegato Ventura, “assume particolare rilievo il progetto dedicato alla documentazione archivistica relativa al periodo compreso tra il 1950 e il 1985. Si tratta di un patrimonio di grande valore storico e documentale che potrà essere preservato, riordinato e reso maggiormente fruibile, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni una parte significativa della memoria del nostro territorio. Senza memoria, infatti non vi è un futuro”.

I progetti cremonesi sono: “Cremona romana. Progetto di catalogazione e valorizzazione. Lotto 2”. Beneficiario è il Comune di Cremona con il Museo Archeologico (il contributo è di 10.080,00 euro); “Le raccolte di fotografia del XIX secolo in Lombardia: temi, pratiche e orientamenti culturali”. Beneficiario il Comune di Cremona con Rete ‘800 Lombardo (il contributo è di 6.399,68 euro); “Il Museo del Lino di Pescarolo: Un’Avventura a Fumetti per i Giovani Esploratori”. Beneficiario il Comune di Pescarolo con un contributo di 6.675,00 euro: “Provincia Barocca. Arti in dialogo tra Oglio e Po”. Beneficiario il Comune di Casalmaggiore con il Museo Diotti per un contributo di 9.639,00 euro; “Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico – periodo 1950-1985: le nuove generazioni riscoprono le origini e le trasformazioni sociali del territorio”, per un contributo di 19.600,00 euro.

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