Cremona dopo il temporale: le immagini dei devastanti effetti di pioggia e vento

Via via che passano le ore si ha maggiore consapevolezza dei danni causati dal forte vento che poco prima delle 17 si è abbattuto in città. Alle 20 i Vigili del Fuoco avevano eseguito 42 interventi e avevano ancora circa 100 chiamate in attesa.

Chiusi i parchi cittadini ma anche le società canottieri a cominciare dalla Baldesio e dal Flora, sembrano invece meno gravi i danni alla Bissolati e al Dopolavoro Ferroviario dove al momento l’attività non è sospesa. Decisa la chiusura anche della Stradivari di via Milano.

Segnalati anche due feriti lievi per la caduta di rami: un donna all’interno di una delle società canottieri e un uomo.

Le foto restituiscono l’immagine di una città devastata dalle forti raffiche di vento con danni al patrimonio arboreo, alle auto parcheggiate, ma anche alle strutture: impressionante la situazione in via Fabio Filzi dove addirittura è crollato il muro dello stabilimento Negroni; danni anche nelle strade laterali come via San Francesco d’Assisi dove sono volati via pezzi di tetto.

Non è stato risparmiato il Parco del Vecchio Passeggio, dove un albero è caduto sul cancello d’ingresso da via Gioconda: anche in questo caso si tratta di piante storiche che non hanno retto alla furia di raffiche anche fino ai 90 km/h. Un’altra pianta caduta ha mandato fuori uso i contatori della palazzina delle associazioni.

Devastato anche il patrimonio arboreo delle strade di scorrimento via Dante e Viale Trento Trieste: nel primo caso una pianta ha ceduto schiantandosi sopra un’auto parcheggiata davanti al Centro Vaccinale; nel secondo il peso dei rami ha fatto piegare di 90 gradi il palo del semaforo e altre piante sono cadute lungo il tracciato. Impressionante anche la situazione nelle vicine via dei Platani e via Rabboni.

Tra i disastri più significativi il crollo del muretto all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Cascina Spalle, proprio la struttura che accompagna all’ingresso dello stabilimento Negroni.

Altri alberi sono crollati nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria, intralciando il passaggio dei pendolari. Danni pesanti si registrano infine anche in via Mantova, dove la furia del vento ha abbattuto diverse alberature direttamente sulla pista ciclabile, bloccandone completamente il transito.

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