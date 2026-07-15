Rischio di forti temporali (allerta arancione) fino a mezzanotte

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio di forti temporali sul nostro territorio fino a mezzanotte.

Si prevede il passaggio di una perturbazione nel pomeriggio e in serata, portando infiltrazioni di aria umida e fresca in quota che favoriscono la formazione di forti fenomeni convettivi. Dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali a partire dalle Alpi e Prealpi a carattere sparso o diffuso, in estensione alla pianura e all’Appennino, in movimento da Ovest verso Est. Sono possibili fenomeni di forte intensità accompagnati da raffiche di vento molto forti, fino a 110-150 km/h, e grandine di medio-grandi dimensioni.

Per la giornata di domani, giovedì 16 luglio, il temporaneo rafforzamento di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale porterà tempo variabile sul Nord Italia, con una situazione meteorologica più instabile in serata per una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Sulla Lombardia sono previsti locali rovesci o temporali residui nella notte e in ripresa in serata a carattere sparso a partire dai settori occidentali in transito verso Nord-Est. Localmente saranno possibili fenomeni di moderata o forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento fino a 90-110 km/h e grandine di piccole-medie dimensioni.

Nel frattempo, il Comune ha già provveduto a mettere in pre-allerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli addetti della Protezione Civile comunale tengono monitorato l’evolversi della situazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Indicazioni per i cittadini” dell’app allertaLOM o la sezione “Cosa fare in emergenza” del sito www.allertalom.regione.lombardia.it. Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta di chi chiama alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.

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