Cremona in festa per il terzo “Giovedì d’estate”: musica, sport, tradizione e solidarietà

Le attività commerciali, aperte straordinariamente fino alle 23.30 per il terzo appuntamento con i Giovedì d’estate, hanno dato vita a un mix di proposte in grado di attirare l’attenzione del pubblico e sorprenderlo con le promozioni estive.

Il fitto programma musicale si è aperto con il “Musical Show”, il nuovo spettacolo di Operazione Musical che ha proposto un viaggio coinvolgente tra le canzoni più amate del panorama internazionale. Sempre in tema di note, Piazza Pace ha ospitato un Dj set con Gio PT, il gruppo Balera Punk e Nec Ente per un revival interamente dedicato ai locali e alla musica degli anni ’90. Contemporaneamente, i ritmi latinoamericani di Ritmo del Alma hanno coinvolto tutti i presenti nell’area street food di Largo Bocconcino.

Un momento di grande prestigio si è registrato nel Cortile Federico II, cornice del concerto degli studenti inglesi della St Thomas More Catholic School, straordinario appuntamento inserito nel programma del Cremona Summer Festival.

Ai giardini di Piazza Roma è stato proposto un nuovo spettacolare evento dedicato ai bambini grazie a Brixia Moto Academy A.s.Dil, in collaborazione con Cremona Circuit: i piccoli di età compresa tra i 4 e i 10 anni hanno potuto vivere l’emozione della loro prima esperienza in sella a una vera moto da cross, accompagnati dagli istruttori dell’Academy.

Presso la Pagoda, l’Accademia Scacchistica Cremonese ha messo a disposizione scacchiere per il gioco libero, mentre sotto la statua di Ponchielli l’associazione Cremona Bricks ha offerto la possibilità di creare con i celebri mattoncini Lego per tutte le età.

Nella Via del Fumetto e dei Giochi (allestita in via Palestro e Piazzale Coppetti), La Fumetteria e La Buca del Coboldo hanno proposto tavoli aperti, giochi in legno, giochi da tavolo per grandi e piccini e sessioni di gioco di ruolo al buio.

Piazza Stradivari si è confermata il centro nevralgico degli eventi sportivi. Per la prima volta gli allievi della Junior e Kids Academy di Cremona Pala Padel si sono esibiti in questo sport, offrendo un momento promozionale in vista della prima edizione del torneo Cremona Pala Padel Vialli Open, in calendario a Cremona dal 9 al 13 settembre 2026.

Debutto assoluto ai Giovedì d’Estate anche per il Gruppo Aeromodellistico Cremonese. Accanto a loro, le società sportive Marathon, Minervum Scherma, Marini Calcio, Run to Me, Scherma Storica e la Motonautica Cremonese Mac hanno promosso le proprie attività sul territorio, mentre lo Stradivari Triathlon Team ha presentato la Mezza Maratona di Cremona.

La serata ha visto anche l’apertura serale del Museo Verticale del Torrazzo, gli spettacoli della rassegna “Il filo d’Estate” al Teatro Filo e le atmosfere del tango nella milonga di via Solferino con la Compagnia del Tango. Sotto la Loggia dei Militi, il Collettivo 50 mm ha proposto “In un istante”, coinvolgendo il pubblico in una simpatica performance artistica, mentre nel Cortile Federico II la rassegna dei Burattini ha assicurato il divertimento dei più piccoli.

Spazio anche alla tradizione popolare in Largo Bocconcino, dove i ragazzi dello IAL hanno riproposto la MELUNERA, revival di quando si aspettava l’apertura de “la melunèera” in zona Po o in viale Trento e Trieste per affrontare la calura estiva.

Infine, Corso Campi (lato Galleria XXV Aprile) ha ospitato l’area del volontariato con la presenza di Ambulanza Veterinaria, 4 Zampe in Volo, Lions Club Torrazzo, AISM, Accendi il Buio, Croce Verde, Condivivere APS e U.I.C.I.

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