Ultime News

16 Lug 2026
Mondiali 2026, Trump allo stadio per la finale Spagna-Argentina. Milei non c’è per scaramanzia
16 Lug 2026 Cremona in festa per il terzo “Giovedì d’estate”: musica, sport, tradizione e solidarietà
16 Lug 2026
Elia morto a 3 anni per un formaggio a latte crudo, i genitori: “Prevenire altre tragedie”
16 Lug 2026
Roma, 22enne sequestrato e torturato in un b&b a Trastevere: tra gli arrestati Solø, finalista Area Sanremo 2025
16 Lug 2026 SuperEnalotto, estrazione numeri e combinazione vincente 16 luglio 2026
Nazionali

Roma, 22enne sequestrato e torturato in un b&b a Trastevere: tra gli arrestati Solø, finalista Area Sanremo 2025

(Adnkronos) –
Per circa due ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un b&b nel cuore di Trastevere. Agli arresti domiciliari Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, Xhensila Hoxha, attrice albanese nota come Jenny Matai, mentre un loro amico è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma. Per tutti l’accusa, a vario titolo e in concorso tra loro, è di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata.  

Le indagini dei carabinieri, coordinate da pm del dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, sono scattate dopo la denuncia-querela della vittima, un ragazzo di 22 anni. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e al tracciamento delle celle, gli investigatori hanno ricostruito l’incubo vissuto dal giovane nell’ottobre del 2025 a Trastevere. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...