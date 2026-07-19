La grandine blocca il concerto di Bad Bunny, la delusione dei cremonesi al rientro da Milano

Il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano, in programma sabato 18 luglio, è stato interrotto e successivamente annullato per un forte temporale con grandine. Lo show, secondo dei due appuntamenti italiani del Debí Tirar Más Fotos World Tour, era iniziato da circa 40 minuti quando ha cominciato a piovere.

Erano presenti alcuni cremonesi che hanno raccontato la loro esperienza: “Tutto sembrava presagire una serata fantastica, poi il temporale ha trasformato il sogno in un incubo. Durante l’evacuazione la pioggia è diventata grandine, con chicchi della grandezza di una pallina da ping pong”.

Inizialmente il pubblico, circa 80mila spettatori, era stato invitato a restare al proprio posto, con la promessa di una ripresa del concerto dopo pochi minuti. Il peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo della grandine, ha però costretto gli organizzatori a decidere per l’evacuazione totale dell’Ippodromo.

Gli organizzatori hanno comunicato che i biglietti verranno rimborsati, una magra consolazione per quello che era uno dei concerti più attesi dell’estate.

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