A Casalbuttano sequestrati quasi 300 bulbi di papavero da oppio: denunciati due uomini

Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, culminata con la denuncia di due uomini di 25 e 40 anni, uno dei quali residente in provincia di Verona.

L’operazione è iniziata poco prima delle 16.00 nei pressi della stazione ferroviaria. Qui i militari, impegnati in servizi di controllo, hanno proceduto al controllo di un passeggero. L’intuito dei militari si è rivelato fondamentale: all’interno di uno zainetto e di un trolley sono stati trovati 295 bulbi essiccati di papavero da oppio, accuratamente suddivisi in 8 confezioni termosaldate. Assieme ai bulbi, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 18 confezioni di tabacco indiano contenenti fiale di una sostanza che, sottoposta a narcotest, è risultata positiva agli oppiacei.

I successivi accertamenti avviati dall’Arma hanno permesso di estendere il raggio d’azione e di risalire a un secondo soggetto, ritenuto collegato al primo uomo. Nei suoi confronti i carabinieri hanno eseguito perquisizioni personali, domiciliari e sulla macchina. L’attività di ricerca ha dato esito positivo: all’interno della sua autovettura sono stati rinvenuti ulteriori frammenti di sostanza riconducibili ai medesimi bulbi di papavero da oppio sequestrati poco prima alla stazione.

Al termine delle operazioni, entrambi i soggetti sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Per uno dei due, risultato irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le pratiche per l’espulsione. I bulbi di papavero sono stati posti sotto sequestro.

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