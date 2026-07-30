Lombardia decima per testamenti biologici depositati. Male Cremona, 62esima in classifica

La Lombardia si colloca nella parte medio-alta della classifica nazionale per diffusione dei testamenti biologici, ovvero le Disposizioni Anticipate di Trattamento, che consentono a ogni persona maggiorenne di indicare anticipatamente quali trattamenti sanitari accettare o rifiutare nel caso in cui non sia più in grado di esprimere la propria volontà.

Con una DAT ogni 149 abitanti, la Lombardia è alla decima posizione. E’ quanto emerge dall’Osservatorio DAT promosso dall’Associazione Luca Coscioni, in mancanza di una Relazione ufficiale del Ministero della Salute.

A livello provinciale i numeri migliori li registra Varese, settima in Italia, mentre Milano è 31esima. Male Cremona, solo al 62° posto con una DAT ogni 175 abitanti.

Ecco le posizioni nella classifica nazionale delle province lombarde:

Varese: 7° posto – una DAT ogni 104 abitanti – 6.469 DAT

Milano: 31° posto – una DAT ogni 138 abitanti – 19.831 DAT

Como: 34° posto – una DAT ogni 142 abitanti – 3.385 DAT

Brescia: 48° posto – una DAT ogni 157 abitanti – 6.124 DAT

Bergamo: 52° posto – una DAT ogni 167 abitanti – 5.293 DAT

Lecco: 55° posto – una DAT ogni 169 abitanti – 1.666 DAT

Cremona: 62° posto – una DAT ogni 175 abitanti – 1.596 DAT

Pavia: 63° posto – una DAT ogni 177 abitanti – 2.384 DAT

Monza e Brianza: 64° posto – una DAT ogni 178 abitanti – 4.126 DAT

Lodi: 65° posto – una DAT ogni 179 abitanti – 1.072 DAT

Mantova: 68° posto – una DAT ogni 182 abitanti – 1.853 DAT

L’Associazione Coscioni ha promosso un accesso agli atti generalizzato su tutti i 7.894 Comuni italiani, aggiornata a dicembre 2025, per chiedere quante Disposizioni Anticipate di Trattamento sono state ricevute dai Comuni dall’entrata in vigore della legge a oggi. Si tratta di un report inedito e degli unici dati disponibili sul tema, date le mancanze istituzionali del Ministero della Salute.

“Senza il diritto alla conoscenza, gli altri diritti restano solo sulla carta”, hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

“Da sette anni il popolo italiano è tenuto all’oscuro del diritto, che esiste, a scegliere le modalità del proprio fine vita. Per quanto riguarda la conoscenza delle disposizioni anticipate di trattamento, la situazione sta finalmente migliorando, anche se troppo lentamente, grazie esclusivamente all’attività di organizzazioni, come l’associazione Luca Coscioni e poche altre, e singole persone che non si rassegnano all’ignoranza imposta dallo Stato italiano. I risultati ottenuti ci spingono a insistere con ancora più determinazione”.

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