Scontro frontale a Bagnolo Cremasco. Tra i feriti una 25enne con la figlia di 4 anni

Grave incidente, verso le 15,30, in via Martiri delle Foibe, nella zona industriale di Bagnolo Cremasco, al confine con il territorio di Vaiano Cremasco: lo scontro, frontale, ha visto coinvolte una Clio e una Ford Focus. Feriti gli occupanti dei mezzi, che sono stati immediatamente soccorsi dai medici del 118. Una giovane di 25 anni e la sua bambina di 4 anni sono state caricate sull’eliambulanza e trasportate all’ospedale di Pavia, mentre l’altro conducente, un uomo di 46 anni, è stato trasportato in nosocomio a Cremona.

Nessuno dovrebbe rischiare la vita: i feriti sono stati classificati in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e che dovranno accertare la dinamica dello scontro; mentre i vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli.

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