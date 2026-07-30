Scontro frontale a Bagnolo Cremasco. Tra i feriti una 25enne con la figlia di 4 anni
Lo schianto è avvenuto nella zona industriale. Mamma e figlia sono state trasportate in eliambulanza in codice giallo. Ferito anche il conducente del secondo mezzo
Grave incidente, verso le 15,30, in via Martiri delle Foibe, nella zona industriale di Bagnolo Cremasco, al confine con il territorio di Vaiano Cremasco: lo scontro, frontale, ha visto coinvolte una Clio e una Ford Focus. Feriti gli occupanti dei mezzi, che sono stati immediatamente soccorsi dai medici del 118. Una giovane di 25 anni e la sua bambina di 4 anni sono state caricate sull’eliambulanza e trasportate all’ospedale di Pavia, mentre l’altro conducente, un uomo di 46 anni, è stato trasportato in nosocomio a Cremona.
Nessuno dovrebbe rischiare la vita: i feriti sono stati classificati in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e che dovranno accertare la dinamica dello scontro; mentre i vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli.