Mondo dello sport in lutto, morto Franco Baresi: nel 2024 è stato ospite a Castelverde

E’ morto all’età di 66 anni Franco Baresi, uno dei calciatori più forti della storia. Un giocatore che ha legato la sua intera carriera al Milan, dove ha giocato per venti stagioni, dal 1977 al 1997, capitano per quindici anni. Con i rossoneri ha vinto sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee e quattro Supercoppe italiane. Con la Nazionale è stato campione del mondo nel 1982 e vicecampione nel 1994.

Lo storico capitano del Milan, circa un anno fa, era stato operato per l’asportazione di una nodulazione polmonare e da lì aveva iniziato la sua battaglia personale contro la malattia. Era ricoverato all’Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano.

La sua ultima uscita pubblica ufficiale risaliva allo scorso febbraio, quando in compagnia dell’amico e rivale di molti derby milanesi, Beppe Bergomi, aveva portato la torcia olimpica all’interno di San Siro per Milano Cortina 2026. Un momento molto toccante.

A maggio del 2024 Franco Baresi era stato ospite all’Opera Pia Santissimo Redentore di Castelverde, in occasione della seconda Festa del Volontariato. Accompagnato da uno dei suoi figli e da un’amica, il vicepresidente onorario del Milan aveva visitato la struttura con il presidente Don Claudio Rasoli. Nel suo breve intervento aveva ringraziato tutte quelle persone che quotidianamente si prendono cura dei più fragili e dei più deboli.

Baresi, con il presidente dell’Aido di Castelverde Renato Bodini, aveva poi premiato piccoli e grandi atleti protagonisti della corsa campestre. Durante la sua giornata trascorsa all’Opera Pia, Baresi si era dimostrato per l’ennesima volta durante la sua vita un campione di sport e di grande umanità. Schivo e riservato, ma sempre con il sorriso, non si era sottratto ad autografi, fotografie e selfie.

Franco Baresi verrà per sempre ricordato non solo come un grande campione, ma soprattutto come un grande uomo.

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