Cremo, Bianchetti: “Buone indicazioni dalla gara, si sta creando un bel gruppo”

Al termine dell’amichevole contro il Lumezzane, conclusa sullo 0-0, il capitano della Cremonese Matteo Bianchetti ha tracciato un primo bilancio del ritiro di Ronzone, sottolineando i progressi della squadra e il clima che si sta creando all’interno dello spogliatoio.

Soffermandosi sulla gara, il difensore grigiorosso ha evidenziato come il lavoro svolto nelle ultime settimane stia iniziando a dare i primi frutti: “Stiamo lavorando su alcuni concetti. Abbiamo provato nuove trame di gioco e dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti, ma anche oggi abbiamo ricevuto buone indicazioni”.

Il capitano ha poi espresso soddisfazione per il ritiro precampionato, definendolo un’esperienza positiva: “Il bilancio è positivo. Abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto qualche defezione. Ci troviamo bene e ci stiamo integrando anche con i nuovi arrivati”.

Infine, Bianchetti ha posto l’accento sull’unità che sta nascendo all’interno del gruppo, un aspetto che ritiene fondamentale in vista dell’inizio della stagione: “Sia in campo che fuori si sta creando un bel gruppo. Anche la sera stiamo insieme fino alle 23, ci facciamo compagnia e ci divertiamo. Siamo a buon punto”.

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