Cronaca
Schianto in Viale Trento Trieste: qualche disagio al traffico ma nessun ferito grave
L'incidente si è verificato all'angolo con via Palestro
Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a Cremona in Viale Trento Trieste, all’incrocio con via Palestro. Una Fiat Punto e un furgone si sono scontrati senza tuttavia nessuna grave conseguenza per i conducenti. Qualche lieve disagio al traffico. In corso i rilievi da parte della Polizia Locale. Sul posto anche un’ambulanze della Croce Verde per gli accertamenti del caso.
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