Ultime News

5 Ago 2026 La Notte di San Lorenzo al Museo del Cambonino tra novelle e stelle
5 Ago 2026 Carte d’identità, che pasticcio! Tra scadenze ed eccezioni, facciamo un po’ di ordine
5 Ago 2026 Cremona Summer Festival, venerdì 7 agosto Franklin Trio in concerto
5 Ago 2026 Sport, al via le nuove gestioni degli impianti comunali: assegnate dodici strutture
5 Ago 2026 Rifiuti abbandonati a Sospiro, via alle indagini per risalire al responsabile
Cronaca

Schianto in Viale Trento Trieste: qualche disagio al traffico ma nessun ferito grave

di Giovanni Rossi

L'incidente si è verificato all'angolo con via Palestro

L'incidente in viale Trento Trieste (foto: Studio B12)
Fill-1

Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a Cremona in Viale Trento Trieste, all’incrocio con via Palestro. Una Fiat Punto e un furgone si sono scontrati senza tuttavia nessuna grave conseguenza per i conducenti. Qualche lieve disagio al traffico. In corso i rilievi da parte della Polizia Locale. Sul posto anche un’ambulanze della Croce Verde per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...