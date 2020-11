E’ stata illuminata già nella serata di oggi, lunedì 16 novembre, la ciminiera dell’Arena Giardino. Si tratta delle prove preliminari all’accensione vera e propria che avverrà domani alle 17.00. L’idea, condivisa subito dall’amministrazione comunale è di Giorgio Brugnoli, gestore dell’Arena Giardino. Come già avvenuto per il Torrazzo, l’accensione della ciminiera vuole essere un segno di solidarietà e speranza per un settore, quello dello spettacolo, duramente colpito di nuovo anche durante questo secondo lockdown. Sotto Natale, inoltre, con ogni probabilità, verranno proiettati motivi a tema. Giochi di Luce ha posizionato dei potentissimi fari di luce bianca che illumineranno la ciminiera dalle 17.00 circa fino a mezzanotte.