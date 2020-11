Mentre “a breve” saranno erogati i contributi del Comune sul bando affitti per le chiusure del lockdown di marzo, la Giunta sta “lavorando su un pacchetto ulteriore di circa 310mila euro di aiuti per imprese commerciali (ad esempio per favorire la consegna a domicilio di merci anche non alimentari o per dare incentivi ai parcheggi), imprese culturali e sportive, professionisti”. Ad annunciarlo è il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che ha aggiunto: “Stiamo lavorando con i capigruppo di maggioranza e con il Distretto urbano del commercio e raccoglieremo le indicazioni che verranno dal Consiglio Comunale di domani, dalla maggioranza a e dalla minoranza. Entro i primi giorni della settimana prossima definiremo le azioni e quantificheremo gli interventi”.