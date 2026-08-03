A Ronzone riprende a lavorare la Cremonese: Bonazzoli e Fulignati si allenano in gruppo

Dopo la domenica di riposo, con l’inizio di una nuova settimana la Cremonese è tornata a lavorare nel ritiro in altura di Ronzone. Al mattino lavoro basato sulla forza in palestra per tutti i giocatori, compreso Bonazzoli che è tornato a completa disposizione, mentre il gruppo di portieri si è allenato sul campo, compreso Fulignati.

Sta seguendo, invece, il suo programma personalizzato di recupero Barbieri, dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Cittadella. Nel pomeriggio altra seduta di allenamento, con lavoro a gruppi di tipo tecnico-tattico sul campo. I grigiorossi continueranno la preparazione atletica a Ronzone fino a giovedì, per poi rientrare in città.

Intanto, il direttore sportivo Christian Botturi è sempre al lavoro sul fronte calciomercato. Manca ancora un mese alla chiusura delle liste di trasferimento e la dirigenza grigiorossa non ha nessuna fretta, conosce benissimo in quali zone andrà potenziata la rosa e non vuole sbagliare nel compiere le scelte.

A tenere molto impegnato il ds Botturi c’è anche il discorso che riguarda la cessione di Baschirotto, Thorsby e Sanabria, anche se al momento la Cremonese non ha ricevuto offerte concrete. Ed è chiaro che il club lascerà partire questi elementi soltanto in cambio di un’adeguata contropartita economica. Da segnalare un sondaggio del Catania per Rocchetti.

Tornando al discorso entrate, la priorità in questo momento rimane sempre la corsia di destra, dove si cercano un esterno basso e due esterni alti a piede invertito. Per il ruolo di terzino, da giorni circolano i nomi di Vogliacco del Genoa e Giorgini della Juve Stabia. Ma la lista di nomi annotata sul taccuino di Botturi è lunga e ci sono quindi tanti altri profili monitorati dalla Cremo.

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