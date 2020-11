AGGIORNAMENTO – Principio d’incendio la scorsa notte nel quartiere Borgo Loreto in un appartamento in via Litta 62. Le fiamme si sono sprigionate attorno alla mezzanotte probabilmente dalla caldaia e hanno intaccato parte della cucina. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che si è protratto per diverse ore, ha consentito di arginare la diffusione del fuoco. Non si segnalano danni alle persone.