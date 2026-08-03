Guasto alle infrastrutture ferroviarie tra Cremona e Bozzolo: ritardi e cancellazioni

Mattinata difficile per i pendolari della linea ferroviaria Cremona-Bozzolo, dove un guasto alla linea elettrica ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni.

I problemi sono iniziati nelle prime ore della giornata, quando un guasto all’infrastruttura ferroviaria di Rfi tra Cremona e Bozzolo ha comportato rallentamenti, modifiche ai collegamenti e numerose cancellazioni. Sono seguite una serie di verifiche tecniche, che hanno comportato ritardi medi successivi di circa 20 minuti,

Tra i treni interessati, il regionale 2153 Milano Centrale-Bozzolo delle 6.20 ha terminato la corsa a Cremona. Stessa sorte per il 2157 delle 8.20 e per il 2161 delle 10.20, entrambi limitati al capoluogo. Il treno 2157 è inoltre partito eccezionalmente da Milano Rogoredo, con i viaggiatori provenienti da Milano Centrale invitati a raggiungere la stazione a bordo del treno 7557.

Anche in direzione Milano si sono registrate modifiche: il treno 2156 da Bozzolo ha terminato la corsa a Milano Rogoredo, mentre i regionali 2158, 2166 e 2170 sono partiti direttamente da Cremona, senza effettuare la tratta da Bozzolo.

Diversi anche i convogli cancellati. Non hanno circolato il treno 10005 da Cremona a Bozzolo delle 12.15, il 10002 da Piadena a Cremona, il 10004 da Bozzolo a Cremona, il 10006 da Bozzolo a Cremona, il 10009 da Cremona a Bozzolo e il 2180 da Bozzolo a Codogno.

Nel corso della mattinata la situazione è andata progressivamente migliorando. Trenord ha comunicato che, una volta risolto il guasto alla linea elettrica tra Cremona e Bozzolo, la circolazione ha ripreso regolarmente.

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