PoliOpposti chiude in via Solferino: si spegne un’altra vetrina nel cuore del centro di Cremona

Il centro storico di Cremona saluta un’altra attività commerciale. Ha infatti chiuso definitivamente PoliOpposti, il negozio di abbigliamento di via Solferino che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per chi cercava capi dal gusto contemporaneo e ricercato. “Cari clienti, dopo 3 anni meravigliosi trascorsi insieme, comunichiamo a malincuore che il negozio chiude definitivamente. Un ringraziamento speciale a tutti voi per averci scelto e sostenuto in questo viaggio” si legge sul cartello appeso sulla vetrina del negozio.

Nei giorni scorsi la saracinesca del punto vendita è rimasta abbassata e il locale è stato svuotato, segnando la fine dell’attività in una delle vie simbolo dello shopping cittadino. Una notizia che non è passata inosservata tra i clienti abituali e tra i frequentatori del centro, dove il negozio era presente da tempo. La chiusura si inserisce in un momento di profonda trasformazione per il commercio cremonese. Negli ultimi anni il centro storico ha visto alternarsi nuove aperture, trasferimenti e cessazioni di attività, in un contesto sempre più influenzato dall’e-commerce, dall’aumento dei costi di gestione e dal cambiamento delle abitudini di consumo.

Via Solferino continua a essere una delle arterie commerciali più importanti della città, ma anche qui non sono mancati cambiamenti significativi. La chiusura di PoliOpposti lascia ora libero un nuovo spazio commerciale, sul quale si concentrano le aspettative di residenti e commercianti, nella speranza che possa presto trovare una nuova destinazione.

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