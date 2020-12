Vanoli Cremona: TJ Williams 7, Lazar Trunic , Giuseppe Poeta 12, Fabio Mian 5, Marcus Lee 13, David Cournooh 7, Topias Palmi 4, Daulton Hommes 19, Jarvis Williams 18, Andrea Donda.

Unahotels Reggio Emilia: Bostic 4, Bonacini, Johnson 5, Elegar 10, Taylor 15, Giannini, Porfilio, Besozzi, Kyzlink 5, Baldi Rossi 5, Candi 10, Diouf 2.

Quintetti, Reggio Emilia: Bostic, Bonacini, Johnson, Elegar, Taylor. Vanoli: TJ Williams, Mian, Hommes, Mian, J. Williams,

Un’ottima ripartenza per la Vanoli Cremona che vince in trasferta 56-85 contro una Reggio Emilia mai in partita. Doppia doppia per Marcus Lee (13+13 rimbalzi) e Jarvis Williams (18+10 rimbalzi).

