Venerdì 31 maggio i ragazzi di “Accendi il Buio” hanno concluso la loro stagione di atletica alla palestra del Seminario, in via Milano. “Accendi il Buio” è un’associazione di famiglie con figli autistici che opera da anni in città e provincia. Il progetto atletica ha messo bambini, ragazzi e adulti autistici alla prova con l’esercizio della corsa, del salto e di altre attività ginniche. L’associazione ha raccolto l’esigenza delle famiglie di riempire il tempo libero dei loro figli con un’attività salutare e coinvolgente. Il Seminario ha offerto l’uso della palestra per due volte a settimana dallo scorso ottobre.

Il Centro Sportivo Italiano ha fornito il supporto tecnico e il finanziamento con cui l’associazione ha organizzato le sessioni curate

da educatori professionali che hanno costantemente seguito i ragazzi. Indispensabile anche l’aiuto prestato dai volontari dell’associazione. La chiusura della stagione è stata celebrata con una merenda e un saluto scambiato dai rappresentanti degli enti coinvolti. Sì è espressa soddisfazione per la qualità del servizio, unitamente all’apprezzamento per i progressi dimostrati dai più piccoli, la cui fascia d’età ha fatto il suo esordio nel progetto da quest’anno.

