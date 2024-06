“Arriva Lucilla, di gioia il mondo illumina”! E sarà così per davvero, come recitano i versi della canzone che anticipa la sua comparsa sui televisori e dispositivi mobili di migliaia di bambini che si collegano al suo canale YouTube: domenica 2 giugno Lucilla sarà protagonista al Centro Commerciale Cremona2.

La fatina che arriva dal sole, beniamina dei più piccoli, a partire dalle ore 17 nella galleria dell’Iper a Gadesco, si esibirà, insieme a 4 ballerine, per 50 minuti al ritmo delle sue famosissime canzoni.

Capelli rosso fuoco e la L di Lucilla sulla cintura: sono milioni a guardare i suoi video sul canale Lucilla kids che vanta 629mila iscritti raccolti in pochi anni di attività.

Le sue canzoni sono apprezzate anche dagli adulti perché permettono ai più piccoli non solo di ballare, cantare e divertirsi, ma anche di imparare perché i testi trattano diversi i temi educativi come l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme.

L’appuntamento è per domenica 2 giugno al centro commerciale Cremona Due per un pomeriggio di gioia e divertimento con Lucilla.

