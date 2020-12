‘L’arte nel tessuto: da Gentile da Fabriano a Tiepolo’. E’ il titolo del webinar gratuito proposto per lunedì 21 dicembre alle 20:30 (durata di 45 minuti) dalla delegazione FAI di Cremona. L’appuntamento, in diretta sulla pagina facebook della delegazione, è organizzato come omaggio natalizio ai propri followers e dedicato alle stoffe preziose, ai tessuti e ai costumi presenti in alcuni capolavori del patrimonio culturale italiano, con alcune presenze cremonesi. Per partecipare basta collegandosi alla pagina facebook della delegazione FAI di Cremona all’orario indicato. Relatori saranno Alessio Palmieri Marinoni, docente di storia del costume e della moda, Fondazione Arte della Seta Lisio, PhD Candidate University of Sussex e Alessandro Bonci, storico dell’arte e capo delegazione FAI di Cremona.