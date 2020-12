Incontro tra Prefetto e comitato spontaneo dei ristoratori, questa mattina a palazzo del Governo. La delegazione ha presentato un documento che evidenzia le difficoltà del settore e, in vista delle probabili nuove chiusure per Natale, S. Stefano e 1 gennaio, lancia l’allarme su un ulteriore aggravio della situazione economica. Chiesti indennizzi immediati e la possibilità di variare le scelte a seconda delle zone.

Il prefetto Vito Danilo Gagliardi si è impegnato a relazionare i Ministeri competenti: “Capisco – ha detto – le difficoltà di queste realtà, ci siamo scambiati pareri e suggerimenti per poter tranquillizzare per quanto possibile gli addetti alla ristorazione, per cercare di limitare questa situazione assolutamente preoccupante”.

Il servizio di Giovanna Galli