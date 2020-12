Forze dell’ordine schierate nella mattina di Natale nelle principali arterie cittadine per i controlli sul rispetto della zona rossa. Barriera Po, rondò della Castelleonese, strada Paullese, Via Mantova, porta Milano: sono solo alcune delle zone dove sono stati previsti i posti di blocco in una mattinata contrassegnata da pioggia battente e pochissima gente in giro. Le pattuglie in campo hanno ricevuto i saluti del Prefetto, Vito Danilo Gagliardi, che insieme al Questore Carla Melloni e ai comandanti di tutte le forze dell’ordine e di Polizia ha effettuato un ‘giro’ augurale di prima mattina. “Svolgete un compito importantissimo – ha detto – 400 donne e uomini impegnati in questi giorni per servire la comunità mettendo da parte gli affetti famigliari. A tutti voi va il ringraziamento da parte del Governo della Prefettura e dei vertici dei rispettivi Corpi per questo impegno eccezionale e strategico per i prossimi giorni e per le prossime settimane”.

A rappresentare le forze dell’ordine in campo, il comandante provinciale dei Carabinieri Giuliano Gerbo. il comandante della Gdf Cesare Maragoni, la comandante della Polstrada Federica Deledda, il comandante della Polizia locale, Pierluigi Sforza, direttamente impegnato con la pattuglia di piazza Risorgimento.

Giuliana Biagi