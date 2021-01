Tiene banco il tema della vaccinazione contro il Covid 19 e dei suoi riflessi nel mondo del lavoro. Dopo l’intervista rilasciata dal giuslavorista Pietro Ichino (vedi il link in basso), è ora la volta di un altro esperto, Franco Scarpelli, che sul tema dell’obbligo vaccinale almeno per alcune categorie di lavoratori, vede le cose in maniera diversa.

L’intervista di Guido Lombardi