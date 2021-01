“Fontana smetta le polemiche sterili fornendo i dati e accogliendo la proposta dei sindaci di Cremona, Crema, Casalmaggiore e del presidente della nostra provincia sull’istituzione di zone differenziate per agire tempestivamente in caso di rialzo dei contagi”. A suggerirlo è il consigliere del Pd Matteo Piloni che interviene in merito alla modulazione delle misure di contenimento nelle province con andamenti epidemiologici differenti.

“Il ministro Speranza ha già risposto, ma dal palazzo di Regione Lombardia tutto tace. Il Dpcm già prevede questa possibilità – incalza Piloni – la Regione la faccia propria, invece di fare polemiche”.

“Infine, per far riaprire i commercianti, così come i ristoratori le palestre o gli estetisti – aggiunge il consigliere dem – si devono aumentare i tamponi e le attività di tracciamento. E nel piano di distribuzione del vaccino anti Covid non si devono ripetere gli errori commessi durante la campagna antinfluenzale. Solo un’adeguata sicurezza sanitaria è la garanzia per far ripartire l’economia e le tante attività in sofferenza” conclude Piloni.