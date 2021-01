Lettera scritta da Carlo Malvezzi - Capogruppo FI

Di seguito la lettera che Carlo Malvezzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ha inviato al presidente di CremonaFiere per ringraziarlo della disponibilità ad aprirel e porte della struttura di Ca’ de Somenzi alla somministrazione del vaccino.

Carissimo Presidente,

ho appreso con soddisfazione la notizia che il Cda della Fiera di Cremona nella giornata di oggi ha dato la disponibilità all’ASST di Cremona per poter effettuare in alcuni suoi locali il vaccino anti-COVID 19.

La Fiera, concepita per essere luogo di incontro e di scambi commerciali, presto potrà essere temporaneamente convertita a luogo di cura, valorizzando in modo originale gli spazi e i servizi di cui dispone. Alcuni locali, adeguatamente riorganizzati, potranno assicurare ai nostri cittadini di potersi vaccinare in assoluta sicurezza.

Sono certo che la soluzione prospettata contempli tutte le esigenze richieste: facilità di accesso con mezzi privati e pubblici, grandi parcheggi, presenza di servizi, facile adattabilità degli spazi.

Ci abbiamo creduto sin dall’inizio e oggi siamo felici che questa ipotesi si stia concretizzando, grazie alla lungimiranza Sua, dei rappresentanti della categorie economiche e delle amministrazioni pubbliche che condividono con Lei la gestione dell’ente.

Desidero ringraziare tutti voi per aver accolto in tempi strettissimi la richiesta dell’ASST di Cremona, nella persona del Direttore Sanitario Dott. Canino, che con grande professionalità e impegno si sta dedicando a questa importante impresa.

Grazie di cuore e buon lavoro.