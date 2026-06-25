“Paese in Musica”: due serate d’estate tra cultura e gusto a Vescovato e Pescarolo

Dalla collaborazione tra le Pro Loco di Vescovato e Pescarolo nasce “Paese in Musica”, una nuova rassegna estiva che propone due serate dedicate alla musica dal vivo, alla valorizzazione del territorio e alla convivialità. Gli appuntamenti trasformeranno Piazza Roma a Vescovato e Piazza Garibaldi a Pescarolo ed Uniti in eleganti salotti all’aperto. Prima di ogni spettacolo è previsto un breve racconto dedicato al paese ospitante, per valorizzarne storia, curiosità e tradizioni.

Il primo appuntamento è in programma sabato 4 luglio a Vescovato con “L’Operetta è passata anche a Vescovato”. Lo spettacolo, realizzato dai Parma Brass insieme a quattro interpreti, accompagnerà il pubblico tra celebri melodie, momenti teatrali e sketch ispirati al mondo dell’operetta.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 29 agosto a Pescarolo ed Uniti con “Woman in Love”, serata dedicata alle grandi voci femminili della musica internazionale. Sul palco si esibiranno Silvia Olari, Lorenza Gambini e Laura Mars, accompagnate dai Parma Brass, con alcuni dei brani più celebri interpretati dalle artiste che hanno fatto la storia della musica.

Le serate inizieranno alle 20.00 con una Cena di Gala all’Aperto, seguita dallo spettacolo musicale, in un’atmosfera elegante nel centro storico dei due paesi.

Con “Paese in Musica”, le Pro Loco di Vescovato e Pescarolo confermano la volontà di collaborare su iniziative culturali condivise, capaci di valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro per cittadini e visitatori. Per informazioni e prenotazioni via WhatsApp: Vescovato 3508062815, Pescarolo 3381686401

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