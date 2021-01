Quattro auto danneggiate e traffico bloccato in via Bergamo, nel tratto che da Cremona conduce al Migliaro, dove quattro auto sono rimaste danneggiate dal riaprirsi delle voragini nell’asfalto che già avevano rappresentato un problema nel corso della precedente serie di perturbazioni.

La pioggia di oggi, probabilmente, ha comportato la riapertura delle buche, che erano state coperte temporaneamente, in attesa di un intervento più sostanziale, che riguarderà sia quel tratto sia quello attualmente chiuso in tangenziale.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, una per rilevare i danni ai veicoli, in vista di una probabile richiesta di rimborso, l’altra per regolare il traffico in attesa degli addetti comunali, che probabilmente provvederanno a transennare un tratto di strada.