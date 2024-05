Si è chiuso alle 20 di mercoledì Primo Maggio il termine per la presentazione dei candidati alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Presso la Corte d’Appello di Milano i partiti hanno depositato le liste con i nomi che gli elettori si troveranno sulla scheda elettorale. La circoscrizione Nord-Occidentale eleggerà, con il sistema proporzionale, 20 dei 76 deputati che rappresenteranno l’Italia in Europa. Un distretto sovraregionale che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria. Gli Uffici vaglieranno le liste ed entro giovedì mattina si dovrebbero conoscere eventuali esclusi.

Nessuna novità per quel che riguarda i capilista dei partiti maggiori. Per Fratelli d’Italia c’è la conferma di Giorgia Meloni alla guida delle liste in tutte le circoscrizioni. La Presidente del Consiglio, che ha invitato a scrivere solo Giorgia sulla scheda, per evitare contestazioni, si presenta come “Giorgia Meloni detta Giorgia”.

Candidatura di bandiera anche per Forza Italia – Noi Moderati, dove a guidare la lista c’è Antonio Tajani, presidente del partito e vicepremier. Tajani non andrà in Europa. Nella lista di Forza Italia, come annunciato, anche Letizia Moratti e il cremonese Massimiliano Salini che si ripresenta per un seggio in Europa. Silvia Sardone è la capolista della Lega. Anche in questo caso come annunciato, troviamo nella lista il generale Roberto Vannacci (in ventesima posizione).

Cecilia Strada, per molti anni alla guida di Emergency, è la capolista del Partito Democratico. Al secondo e terzo posto Brando Benifei e Irene Tinagli. In corsa anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Ricandidatura per Patrizia Toia.

Maria Angela Denzì guida la lista del Movimento 5S. Elena Bonetti è la capolista di Azione, mentre a chiudere la lista, in ventesima posizione, c’è Carlo Calenda. Emma Bonino è a capo del raggruppamento +Europa e Italia Viva che si presenta con il nome di Stati Uniti d’Europa. A chiudere la lista, in ventesima posizione, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Infine Alleanza Verdi Sinistra, come annunciato, presenta come capolista Ilaria Salis, detenuta da 14 mesi nelle carceri ungheresi.

