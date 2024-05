Non ce l’ha fatta l’anziana rimasta vittima, ieri mattina in pieno centro storico, di un incidente stradale. La donna, 73 anni, di origini albanesi, è morta ieri sera all’ospedale di Cremona. Non ha retto all’operazione chirurgica a a cui era stata sottoposta per le gravissime ferite riportate alla testa in seguito all’investimento. L’incidente è accaduto nella mattina di ieri all’incrocio tra corso Cavour e corso Campi, accanto a Galleria XXV Aprile.

L’anziana è stata investita da una Mini Cooper Countryman condotta da un uomo. Le condizioni della 73enne, che era a piedi, sono subito apparse disperate. Sul posto, immediati, i soccorsi, i medici del 118 con ambulanza e auto medica, poi la corsa in ospedale e il tentativo di operare la ferita per il trauma cranico subito. Purtroppo, nulla da fare. Sul luogo dell’incidente, a cui hanno assistito molte persone, gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata