Giovanni Catelli, cremonese, scrittore e poeta, esperto di cultura dell’Europa orientale, racconta e ricorda l’amico Paul Auster, morto per complicanze a un tumore al polmone. I racconti di Catelli sono apparsi in numerose testate e riviste, tra cui il Corriere della Sera, la Nouvelle Revue Française, Nazione Indiana, L’Indice dei Libri. Tante poi le pubblicazioni di Catelli, In fondo alla notte (1992), Partenze (1994), Geografie (1998), Lontananze (2003) e Treni (2008). Geografie, con una prefazione di Franco Loi, è stato tradotto in ceco, russo e ucraino. Paul Auster, scrittore americano autore della ‘Trilogia di New York’, aveva 77 anni e, secondo il New York Times, è deceduto nella sua casa di Brooklyn.

