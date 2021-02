Il sacerdote cremonese don Bruno Bignami protagonista ieri nel programma di Rai Storia “Scritto, letto, detto”, intervistato da Giovanni Paolo Fontana. L’occasione per tornare a parlare di don Primo Mazzolari è stata la pubblicazione dell’edizione critica dell’opuscolo I lontani (ed. Dahoniane) un testo che appartiene a una delle stagioni più feconde della riflessione di don Primo Mazzolari.

È la seconda metà degli anni Trenta, quando si concentrano molte delle pagine del prete di Bozzolo originario del Boschetto, dedicate alla Chiesa, al suo rapporto con il mondo e all’evangelizzazione. Dopo la bufera caduta su La più bella avventura, dove la figura del prodigo già lanciava il tema, e la condanna da parte del Sant’Uffizio, 5 febbraio 1935), Mazzolari non si dà per vinto.

Non è difficile immaginare che per lui sia in gioco un modello di Chiesa proprio a partire dallo sguardo sui lontani. È in questo contesto che trova luce il libretto, nato come articolo pubblicato sulla rivista Segni dei Tempi nel 1938 e poi divenuto un testo a sé, dedicato «alle anime sofferenti e audaci».

Don Bignami è docente di Teologia morale, presidente della «Fondazione don Primo Mazzolari» e direttore dell’Ufficio nazionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro. Al suo attivo molte pubblicazioni sull’etica ambientale della Chiesa e naturalmente sul prete di Bozzolo.

L’intervista completa è disponibile su Raiplay: https://www.raiplay.it/video/2021/02/Scritto-letto-detto-Bruno-Bignami-2cb53429-2ecc-4b14-a7c6-3b8b8c442855.html