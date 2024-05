Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria arrivata allo Zini contro il Cittadella: “L’atteggiamento della squadra è stato sicuramente caratterizzato da concentrazione e voglia di fare. Bello il risultato, si poteva arrotondare di più nel primo tempo. Serenità non vuol dire superficialità, ci sono buone state prove da parte di tutti. Questa gestione ha premiato la squadra, per migliorare la condizione di chi ha giocato meno e far rifiatare chi ha giocato tanto”.

Sull’esordio di Della Rovere: “Bisogna fare molta attenzione con lui perchè è bellissimo, vediamo cosa gli riserverà il futuro”.

Sul gol di Johnsen: “Ho scherzato con lui, d’istinto stasera è riuscito a fare gol. Spero abbia rotto il ghiaccio, perché anche nelle palle precedenti ha fatto cose straordinarie. E’ un giocatore che potrebbe farci comodo”.

Sui prossimi 10 giorni pre playoff: “Intanto bisogna fare i complimenti al Como per il finale di stagione, per quel che riguarda i playoff dobbiamo guardare a poter crescere, la partita di stasera mi ha dato dei bellissimi segnali. Dovevamo rimettere a posto alcune cose, è una base da cui ripartire. Ci tenevo a vincere qua perché, al di là della festa finale, sapevo che la curva aveva riservato questo messaggio per la squadra, era giusto tornare ad essere uniti tutti insieme. Siamo in corsa per potercela fare, dobbiamo proseguire tutti insieme per questo sogno. Dobbiamo essere concentrati e focalizzati su quello che è stato il nostro cammino per questo obiettivo”.

