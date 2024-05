Giacomo Quagliata, esterno della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la partita di stasera allo Zini, con un pensiero rivolto ai playoff: “Stiamo bene, stiamo ritrovando quello che eravamo. Siamo positivi anche per l’aiuto che ci dà il pubblico. Io sto bene, i minuti servono a farmi sentire sempre meglio, spero di continuare così. Il pubblico per noi è fondamentale, sappiamo la spinta di ogni partita. la partita di stasera è una base su cui puntare. Sicuramente lavoreremo duro in questi 10 giorni, ma sono consapevole che siamo una squadra che può crederci e farcela. La partita di stasera dimostra che stiamo sempre meglio, siamo sereni. Noi pensiamo a noi, siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra”.

