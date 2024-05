In vista della Giornata mondiale delle Api e della Giornata mondiale della Biodiversità, sabato 11 maggio a partire dalle ore 15:00, la Cooperativa Sociale Agropolis e Greenpeace Italia presenteranno ufficialmente il progetto Bosco delle Api, un’iniziativa che offre un esempio concreto di come sia possibile rigenerare spazi urbani abbandonati per contrastare il declino della biodiversità e creare comunità più sostenibili e resilienti.

L’evento, volto a promuovere la rigenerazione naturale e la protezione degli impollinatori grazie alla creazione di una food forest, si svolgerà presso il Bosco delle Api di Cremona, in via Daniele Gaetani e alternerà momenti didattici e ludici, workshop e piantumazioni. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza. Alle ore 15:30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale con il saluto ufficiale delle autorità. In particolare, interverranno il Sindaco di Cremona e l’assessore Zanacchi, referenti di Greenpeace Italia in particolare la responsabile della campagna foreste Martina Borghi di Greenpeace e la presidente della Cooperativa Sociale Agropolis Maria Grazia Ventura.

Alle 16:00, terminato il momento istituzionale, inizieranno i laboratori organizzati da associazioni del territorio. Ci sarà la piantumazione, gestita dal permacultore. Si avrà la possibilità di piantare essenze aromatiche nel bosco accompagnati da un professionista. Sarà organizzata una camminata botanica con il dott. Groppali che condurrà i partecipanti alla scoperta delle piante del nostro territorio. Sarà presente l’Associazione Latino Americana di Cremona con il Collettivo la Magnolia che predisporrà un’installazione artistica all’interno del Bosco e un pannello da dipingere con la tecnica di pittura condivisa. I presenti avranno la possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione di un’opera artistica portando il proprio e personale contributo.

L’Organizzazione di volontariato Città Rurale, con i volontari del progetto Cremona Urbans Bees, ci darà la possibilità di conoscere da vicino il mondo delle api e della flora con un’arnia fotografica e un osserva fiori. L’associazione amici della pedagogia Waldorf organizzerà un laboratorio del legno, un laboratorio di lana cardata e uno spettacolo teatrale. Collaborano alla giornata i volontari del Comitato di Quartiere 3. Verso le 18:00, la giornata terminerà con un aperitivo, momento conviviale organizzato dalla Cooperativa Agricola Sociale Cascina Marasco all’interno della cascina di Agropolis. Agropolis coglie l’occasione per invitare tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento simbolo di rigenerazione urbana e tentativo di dare un segnale concreto a tutela della biodiversità.

*Una food forests (orto-bosco), è un sistema agroforestale multifunzionale che simula, su piccola scala, un ecosistema boschivo su più livelli. In questo ambiente, piante da frutto, erbe medicinali, bacche, ortaggi e fiori convivono sinergicamente con piante spontanee e animali, creando un habitat ricco di biodiversità. Oltre ad essere un rifugio per gli impollinatori e rappresentare una soluzione naturale contro i cambiamenti climatici, ha il potenziale di diventare un luogo di incontro e di biomonitoraggio, aperto a tutti coloro che desiderano esplorare la natura.

