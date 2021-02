La canottieri cremonese Dopolavoro Ferroviario, in attesa di convocare l’assemblea degli iscritti (quando la pandemia lo permetterà), comunica di aver nel frattempo concentrato le proprie energie su lavori di manutenzione straordinaria, come ad esempio l’eliminazione delle essenze arboree ammalorate con le relative integrazioni, il rifacimento delle linee di scarico della piazzetta estiva, il rifacimento dei locali impianti a servizio delle piscine e la revisione di tutto l’impianto di videosorveglianza.

E’ inoltre in fase di chiusura il Bilancio di esercizio del 2020 che si presenta con un risultato positivo consentendo la pianificazione di investimenti in migliorie e nuove opportunità a favore degli iscritti. E’ in fase di definizione l’inizio della nuova gestione del bar ristorante a seguito della disdetta contrattuale pervenuta dagli attuali gestori ed è in fase di programmazione l’attività ricreativa che si spera potrà allietare le giornate e serate estive.

Infine è in corso la campagna iscrizioni 2021 legata ai nuovi investimenti, con la possibilità di ‘rientro e ricongiungimento’ gratuiti con sconti riservati agli associati che presentano nuovi iscritti.

Come società sportiva è stata perfezionata l’affiliazione presso le seguenti federazioni sportive: Federazione italiana Tennis, Federazione italiana canottaggio sedile fisso, Federazione italiana bocce, Centro sportivo italiano per il gioco del calcio e del calcetto, Unione italiana sport per tutti per il ciclismo e la Federazione italiana amatori sport per tutti per il podismo.