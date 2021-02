Maretta in Confcommercio, dove è in crisi il rapporto tra il direttivo cremonese e il segretario generale, Paolo Regina, arrivato in via Manzoni qualche anno fa dopo aver lavorato in altre sedi di Confcommercio (Grosseto e Ferrara). Bocche cucite a palazzo Vidoni, ma i rumors danno per certo che si sta lavorando ad una risoluzione consensuale del rapporto.

Le voci di un allontanamento che dura ormai da diverse settimane tra Confcommercio Cremona e il direttore sono suffragate anche dal fatto che ultimamente non partecipava più alle riunioni periodiche che si tengono tra le altre associazioni di categoria e l’ente locale.

Il tutto in un momento difficilissimo per il settore del commercio, stretto tra problemi cronici quali l’avanzata dell’e-commerce e la grande distribuzione, e l’emergenza pandemica che ha costretto commercianti e ristoratori a lavorare a singhiozzo.

La rottura tra le due parti non sarebbe un’assoluta novità per palazzo Vidoni. Negli anni Novanta era finita bruscamente la presidenza Pasquali (e direzione Guarneri) con la bocciatura del Bilancio. Un decennio dopo, rottura traumatica anche per il predecessore di Regina, Antonio Pisacane, che aveva abbandonato l’incarico per disaccordi con l’allora presidente Claudio Pugnoli.

Giuliana Biagi