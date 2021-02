La Onlus “Siamo noi” che opera all’interno dell’ospedale è in prima linea nell’accogliere chi deve essere vaccinato e sarà operativa anche nell’hub in fiera. Attraverso Cremona1 e Cremonaoggi lancia un appello per trovare nuovi volontari, anche temporanei. In questi giorni si è organizzata per effettuare l’accoglienza nella struttura ospedaliera. I volontari aiutano, soprattutto le persone anziane, a compilare i moduli e fornisce tutte le indicazioni utili in attesa di essere sottoposti al vaccino anti-Covid. Da quando sarà attivo l’hub in fiera, come spiega il presidente Claudio Bodini, il fabbisogno aumenterà notevolmente e per questo l’Associazione è alla ricerca di nuovi volontari, anche temporanei, tra coloro che in questo periodo hanno una maggiore disponibilità di tempo libero. Bastano poche ore alla settimana per essere utili alla comunità. ‘Siamo noi’ si è organizzata attraverso un’App in cui i volontari possono, in modo molto semplice, verificare in tempo reale i turni liberi e segnarsi per poter fornire il proprio contributo.