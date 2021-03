Dallo scorso mese di febbraio sono iniziati i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale a Palazzo Ala Ponzone di corso Vittorio Emanuele II. Dopo gli interventi che hanno interessato i locali dell’Ufficio di Stato Civile e dell’Archivio Anagrafico dei Servizi Demografici, nei giorni scorsi sono stati avviati gli interventi al primo piano che ospita la maggior parte degli uffici e servizi del Settore Politiche Sociali.

Questi lavori, entrati nella fase più consistente, si prevede possano concludersi entro la fine di marzo. Una volta terminati, seguiranno la pulizia e il ripristino degli uffici. Sono state comunque disposte tutte le misure organizzative e tecniche per garantire l’erogazione dei servizi essenziali del Settore Politiche Sociali.

Rimangono invariati gli orari del PoIS – Porta Informativa Servizi Sociali (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13 solo su appuntamento telefonando al numero 0372 – 407 316 oppure inviando una mail a pois@comune.cremona.it).

Dall’Amministrazione ricordano che a partire dal mese di gennaio i cittadini possono accedere direttamente ai servizi del PoIS, situato al piano terra di Palazzo Ala Ponzone, attraverso un nuovo ingresso diretto. Per tale motivo il desk del PoIS è stato orientato in modo da potere essere raggiunto più facilmente.

L’Amministrazione comunale “si scusa per alcuni problemi sorti e per i disagi dovuti ai lavori in corso e al trasloco di uffici, postazioni e telefoni, indispensabili per l’effettuazione di questo importante intervento manutenzione straordinaria”.